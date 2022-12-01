Ротенберг: «У «Северстали» задача выйти в плей-офф, поэтому они бились как могли»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче против «Северстали» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ребята — молодцы, соперник был прижат к стенке, мы понимали, что они будут стараться делать все возможное ради победы. У них есть задача выйти в плей-офф, поэтому они бились как могли, сыграли очень самоотверженно. Да, у нас не все получилось, но это праздник хоккея, яркая победа в овертайме.

Для «Северстали» это была игра жизни, нам пришлось преодолевать сложности. После первого периода был серьезный разговор в раздевалке, ребята вышли и забили хорошие голы. Будем работать, нам есть что улучшать. В овертайме выиграли вбрасывание, два раза сохранили шайбу. Мы просили бросать только в том случае, если есть стопроцентный момент, так и сделали», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

СКА выиграл третий матч подряд и занимает первое место на Западе с 63 очками в 38 играх. Следующую игру команда проведет 4 декабря против «Куньлуня».