Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:01

Ротенберг: «У «Северстали» задача выйти в плей-офф, поэтому они бились как могли»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче против «Северстали» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Ребята — молодцы, соперник был прижат к стенке, мы понимали, что они будут стараться делать все возможное ради победы. У них есть задача выйти в плей-офф, поэтому они бились как могли, сыграли очень самоотверженно. Да, у нас не все получилось, но это праздник хоккея, яркая победа в овертайме.

Для «Северстали» это была игра жизни, нам пришлось преодолевать сложности. После первого периода был серьезный разговор в раздевалке, ребята вышли и забили хорошие голы. Будем работать, нам есть что улучшать. В овертайме выиграли вбрасывание, два раза сохранили шайбу. Мы просили бросать только в том случае, если есть стопроцентный момент, так и сделали», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

СКА выиграл третий матч подряд и занимает первое место на Западе с 63 очками в 38 играх. Следующую игру команда проведет 4 декабря против «Куньлуня».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг
0
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
«Почему я должен с этими так, а с теми — так». Как русский арбитр Карасев не преклонил колено
Логистика ударов: ВКС нарушают железнодорожное снабжение ВСУ
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Путиным по Украине
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разин: «Если бы перед игрой со СКА сказали, что мы увезем ничью в основное время, я бы был доволен»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 35 23 12 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 36 22 14 46
5 Динамо М 36 19 17 43
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 37 16 21 40
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Авангард 36 20 16 43
6 Сал. Юлаев 35 18 17 43
7 Ак Барс 35 15 20 36
8 Барыс 37 15 22 33
9 Трактор 37 14 23 33
10 Амур 34 13 21 32
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
2.12 12:00
Амур – Торпедо
 - : -
2.12 16:30
Барыс – Автомобилист
 - : -
2.12 17:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
2.12 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
2.12 19:00
Куньлунь – Динамо М
 - : -
2.12 19:30
Сочи – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости