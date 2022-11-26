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Сегодня, 20:03

Разин — о поражении от «Авангарда»: «К сожалению, в плане психологии проигрываем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

— Уже какую игру проигрываем в одну шайбу. Я уже говорил, что к ребятам претензий нет по игре, по самоотдаче. Шайба ходит, моменты есть, атакуем много. К сожалению, в плане психологии проигрываем. Хотелось бы, чтобы каждый из ребят взял на себя роль лидера. К сожалению, большинство из них ждет, что кто-то выйдет за них и забьет гол. В плане психологии, конечно, надо добавлять. Пропускаем легкие голы.

— Ждете кого-то из лазарета в ближайшие дин?

— Самонова ждем, вот-вот должен выйти.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-uzhe-kakuyu-igru-proigryvaem-v-odnu-shaybu-bf57f0f126/
ХК Авангард
ХК Северсталь
Андрей Разин
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