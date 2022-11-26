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Сегодня, 20:06

Кравец: «Буше пытался применить хороший силовой прием. Будем бороться, чтобы штраф сняли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:1).

— Первая игра на выезде. Мы просили ребят с первых смен выйти и играть на пределе возможностей, потому что «Северсталь» очень быстрая, активная команда. К сожалению, не получилось. Хорошо, что во втором периоде перестроились, начали играть сразу с первой смены. Очень быстро забили два гола. К сожалению, эти ненужные удаления. Уходит темп, игроки устают, нарушается баланс игры. Конечно, было тяжело. Благодарен ребятам, что выстояли. Играли грамотно до конца. Вратарь — красавец! Подтащил. Вся команда все силы отдала, чтобы победить. Такая победа нужна, чтобы понимать, что нужно игры начинать с первой смены. Поздравляю болельщиков. Двигаемся дальше.

— В последние две игры команда не так много забивает. Что будете делать с этим?

— Что-то не так работает. Смотрим видео с игр, пытаемся что-то изменить. С другой стороны, количество бросков сегодня — сколько голов можно забить? Одиннадцать минут меньшинства за два периода. Какая тут атака? Какие голы? Тут не накидали бы полную кошелку тебе, поэтому я думаю, тут причина в этих удалениях. Нам нужно играть 5х5 и в большинстве. У нас сегодня было одно большинство.

— Почти половину второго периода вы играли в меньшинстве, тем не менее, в третьем периоде выглядели свежее, чем «Северсталь».

— Спасибо за ваш взгляд. Со скамейки выглядело по-другому. Просто в третьем периоде мы играли более рационально. Не было необдуманных действий. Было хорошее построение. Все было четко: стоп, старт. Сыграли короткими сменами. Не переигрывали. Сохранили высокий темп игры.

— Вы будете предпринимать какие-либо действия, чтобы Буше не дисквалифицировали на следующий матч?

— Конечно, мы попросим комиссию рассмотреть этот момент. Буше пытался применить хороший силовой прием. В последний момент игрок соперника пытается уйти от приема. Будем бороться, чтобы штраф сняли.

Источник: https://severstalclub.ru/news/mikhail-kravets-khorosho-chto-vo-vtorom-periode-perestroilis-cff23ef389/
Рид Буше
ХК Авангард
ХК Северсталь
Михаил Кравец
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