Виктор Козлов — о матче с «Адмиралом»: «Начинаем играть в правильный хоккей, это радует»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

«Важный день был сегодня для нас. Игра началась с минуты молчания в память о первом президенте Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловиче Рахимове. Он многое сделал для хоккея в республике. Команда была заряжена на победу. «Адмирал» — вязкая команда, но мы хорошо держали шайбу. Важно было не дать сопернику использовать главный козырь — контратаки. Мы их сдержали. Ежов отлично действовал в воротах. Начинаем играть в правильный хоккей, это радует.

Для меня важно, что мы тактически грамотно сыграли, лишили соперника контратак. Аккуратно начали матч. Понимали цену ошибки. Если бы они первые забили, нам было бы трудно отыгрываться, соперник хорошо обороняется», — приводит пресс-служба клуба слова Козлова.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 3-ю сточку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 играх. «Адмирал» идет шестым с 59 очками в 51 встрече.