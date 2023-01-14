Тамбиев: «Огорчен результатом. Все устроило, кроме него»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (0:2).

«Огорчен результатом. Все устроило, кроме него. Такие игры бывают. И самоотдача была, и ребята пластались, старались выполнять тот план на игру, который мы им предложили, а он работал, они это видели. Все в радиусе одного броска.

У нас тоже были моменты, например, шикарный у Гутика. Опять же, мне показалось, что нам немножко свежести не хватило, не так мы были резки и быстры. С таким соперником нужно бегать. Я всегда говорю, если игра не получается, ее нужно переламывать за счет скорости.

С чем были связаны перестановки в линии атаки? Мы ищем оптимальные варианты усиления второй и третьей тройки, решили немножко поменять ребят местами, но не сработало. Криштоф у нас выбыл, его не хватает. Сезон длинный, травмы, болезни, ребята выбывают и нарушается «химия» в атаке», — цитирует тренера сайт КХЛ.