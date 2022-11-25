Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Очень важная победа. Небольшой камень с плеч у ребят упал»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился эмоциями после победы команды над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).
«Очень важная победа. Во-первых, у клуба день рождения! Всех болельщиков с праздником. Знаю, что республика болеет за команду, переживает. Игра мне понравилась, контроль шайбы, передача. Когда нужно, делали быструю игру, когда было необходимо — замедляли. Большинство — молодцы, там ребята грамотно сыграли. Андрей Кареев нас подтащил. Небольшой камень с плеч у ребят упал. Давно не брали два очка. Надеюсь, будем играть более правильно и раскрепощено. Двигаемся дальше. У нас уже в воскресенье игра с сильным соперником», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Козлова.
«Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 43 очками в 34 играх. «Автомобилист» находится на первой строчке, набрав 49 очков в 34 матчах.
В воскресенье, 27 ноября, клуб из Уфы встретится с «Металлургом». Начало игры — в 14:30 по московскому времени.
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