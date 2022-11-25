КХЛ: «Барыс» — «Спартак», «Салават Юлаев» — «Автомобилист» и другие матчи 25 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

25 ноября, пятница

12.30 (мск) «Адмирал» — «Нефтехимик»

16.30 «Барыс» — «Спартак»

17.00 «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

19.00 «Куньлунь» — «Сочи»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут