Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: «Это не тот хоккей, в который мы должны играть»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).
«Было плохое содержание, много брака в передачах. Помощь партнеров во владении шайбой. Позитив есть в том, что есть пару дней, чтобы все исправить. Движение должно быть лучше. Есть опытные ребята, которые проходили через такое время. Через работу и труд мы можем пройти этот трудный этап. Это не тот хоккей, в который мы должны играть», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.
«Салават Юлаев» набрал 4 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 14 сентября команда из Уфы встретится с «Ак Барсом». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|Динамо
|5
|3
|2
|6
|4
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
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16.09
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|1 : 5
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|1 : 2
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|0 : 5
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|1 : 0
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|4 : 3 ОТ
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