Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: «Это не тот хоккей, в который мы должны играть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2).

«Было плохое содержание, много брака в передачах. Помощь партнеров во владении шайбой. Позитив есть в том, что есть пару дней, чтобы все исправить. Движение должно быть лучше. Есть опытные ребята, которые проходили через такое время. Через работу и труд мы можем пройти этот трудный этап. Это не тот хоккей, в который мы должны играть», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.

«Салават Юлаев» набрал 4 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 14 сентября команда из Уфы встретится с «Ак Барсом». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.