Кравец: «Буше в матче с «Амуром» выбили зуб, и у него рассечение»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец объяснил поражение от «Амура» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Игра неиспользованных возможностей. Первый период был отличным, соперники практически не доезжали до наших ворот, мы имели восемь минут большинства. Хотя могло быть и больше, потому что у нас игрок закончил после одного эпизода играть, получил травму. Конечно, нужно наказывать за такие действия, забивать голы. В то же время, основной игрок бригады большинства выбыл, так что можно понять ребят, что что-то не получилось», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.
Также тренер Кравец сообщил, что форварду команды Риду Буше выбили зуб, и у него рассечение губы. Он провел лишь одну смену.
«Пока не знаю, будет ли Буше доступен к следующему матчу», — сказал Кравец.
«Авангард» проиграл первый матч в этом сезоне КХЛ. Команда с 6 очками занимает четвертое место на «Востоке». Следующий матч омичи проведут 14 сентября против «Адмирала».
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