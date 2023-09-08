Федоров: «Федотову в матче с «Нефтехимиком» было сложновато без бросков, без работы»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче против «Нефтехимика» (5:1) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«Удалось сыграть все 60 минут правильно, были разные ситуации на льду — большинство, меньшинство, «пять на пять». Игра понравилась, но всегда есть над чем работать. Сегодня парни — молодцы, наших болельщиков с победой. Спасибо им за поддержку. Поражение от «Металлурга» завело ребят и определенные механизмы в команде, проигрывать дома нам не к лицу. Ивану Федотову не удалось оформить сухарь? Ему было сложновато без бросков, без работы, тем не менее, его фокус продолжался все 60 минут, однако чуть потеряешь концентрацию — соперник сразу накажет», — приводит слова Федорова КХЛ.
ЦСКА набрал 4 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 10 сентября против «Куньлуня».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|2
|Куньлунь
|4
|3
|1
|6
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|4
|5
|СКА
|4
|2
|2
|4
|6
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|7
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|8
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|10
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|11
|Витязь
|4
|1
|3
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|2
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|3
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|4
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|5
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|7
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Амур
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|11
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|6 : 4
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|2 : 3
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|3 : 2
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|1 : 5
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|5 : 1
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|2 : 6