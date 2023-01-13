Вудкрофт: «В каждой игре надо заплатить определенную цену для победы»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, что поможет одержать победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Недавно обыгрывали «Амур». Что надо сделать, чтобы победить вновь? Достаточно ли просто показать свою игру?
— Отмечал, что в каждой игре надо заплатить определенную цену для победы, — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта. — Это надо делать в любой игре с любым соперником. Надо правильно выполнять план на игру, бороться, показывать максимальную самоотдачу. При этих условиях можно победить.
«Динамо» из Минска занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков. «Амур» располагается на 11-й строчке на «Востоке» с 46 баллами.
Матч между минским «Динамо» и «Амуром» пройдет сегодня, 13 января. Начало встречи — 19.10 мск.
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|13.01
|19:00
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Куньлунь – Витязь
|- : -
|13.01
|19:00
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Локомотив – Северсталь
|- : -
|13.01
|19:10
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Динамо Мн – Амур
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|13.01
|19:30
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СКА – Динамо М
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|19:30
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Спартак – Трактор
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