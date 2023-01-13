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Сегодня, 15:58

Вудкрофт: «В каждой игре надо заплатить определенную цену для победы»

Мария Гусева
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, что поможет одержать победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Недавно обыгрывали «Амур». Что надо сделать, чтобы победить вновь? Достаточно ли просто показать свою игру?

— Отмечал, что в каждой игре надо заплатить определенную цену для победы, — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта. — Это надо делать в любой игре с любым соперником. Надо правильно выполнять план на игру, бороться, показывать максимальную самоотдачу. При этих условиях можно победить.

«Динамо» из Минска занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков. «Амур» располагается на 11-й строчке на «Востоке» с 46 баллами.

Матч между минским «Динамо» и «Амуром» пройдет сегодня, 13 января. Начало встречи — 19.10 мск.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-matche-s-amurom-razgovore-s-komandoy-i-progress-alistrova/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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8 Северсталь 49 20 29 51
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5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
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Куньлунь – Витязь
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