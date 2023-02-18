Вудкрофт извинился перед болельщиками минского «Динамо» за поражение от «Торпедо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:4).

— В первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков на арене, которые создали такую атмосферу на арене. Мы чувствовали поддержку. Жаль, что мы не добились нужного результата. Приносим извинения за это. Но команда показала хорошее старание. Парни хорошо играли. Однако индивидуальные ошибки подвели. Со второй смены пришлось догонять. Затем создавали достаточно голевых моментов, чтобы победить. Но не смогли реализовать голевые шансы. Ошибки и низкая реализация — предопределило итоговый результат.

— Что требуется для того, чтобы быть более сконцентрированными и уверенными во время концовки матча, когда соперник забрасывает в пустые ворота?

— Думаю, это не про уверенность, а больше про неправильные решения именно сегодня. У нас было больше игроков с одной стороны льда, а шайбу решили почему-то держать с другой стороны. Игрока, находящегося на той позиции, прижали, поэтому случилась обрезка. В целом по ходу сезона много играли «шесть на пять» и много работали над этим компонентом. Чтобы забрасывать в таких ситуациях, нужно закрепиться в зоне и оттуда создавать моменты, а не просто стоять и передавать шайбу партнеру. Нам удается создавать такие моменты, но не всегда удается закрепляться в зоне. Если говорить в целом по сезону, не получается просто забросить, когда удается закрепиться, иногда просто не везёт.

Состояние льда было ужасным на протяжении всей встречи. Приходилось много тратить времени на обработку шайбы, чтобы отдать передачу или создать момент. На это уходило больше времени, чем обычно. По какой-то причине это случилось. Бывает так, что такое [состояние льда] происходит к концу игры, но сегодня это было на протяжении всей встречи. Такова реальность, что лед был такого качества. Возможно, это влияло на игру.

— Очень радует игра Спунера и Меркли, которые регулярно набирают очки. Есть ощущение, что между ними есть персональное соревнование, кто станет лучшим бомбардиром «Динамо». Как оцените их игру и то, что они показывают на льду с января месяца?

— Меркли в январе-феврале показывает очень классный хоккей. Но многие стали замечать это только сейчас, а ведь Ник давно так играет. Это большая помощь для нас. А Райан Спунер в каждой игре стал приносить очень много пользы в атаке. Для нас это очень хорошо, что Райан так играет. После дедлайна по обменам у него пошла игра. Очень здорово, что у нас есть ребята, которые так себя проявляют.

— Вадим Мороз был отправлен в команду МХЛ. Почему?

— Ему нужна игровая практика. Сегодня он вряд ли бы сыграл. Решили отправить его на ближайшие игры в «Динамо-Шинник». В понедельник он вернется.