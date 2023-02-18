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Сегодня, 21:54

Ларионов: «У всех есть право на ошибку, тем более, в конце игры»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:2).

«Во-первых, нашу команду с победой — ребята выстояли в очень сложном матче, который дал массу вопросов. Естественно, мы получим ответы. Команда победила, понимали, насколько эта игра была важной и для Минска, и для нас, поэтому хочу поблагодарить соперника за усилия, за концовку, они дали нам поволноваться. Спасибо болельщикам, которые пришли — это был первый матч, когда мы на выезде играли при такой очень мощной аудитории. Хороший день хоккея, желаю Минску удачи в оставшихся матчах.

Удаления за выброс шайбы в концовке? Очень сложно в такой ситуации что-то говорить. Во-первых, шумовой эффект очень сильный, даже голос немного подсел. Естественно, не должно быть паники на скамейке, потому что она передается игрокам. Выброс шайбы — это не такая страшная ошибка, мы решили отстоять за Колю Коваленко и Артема Михеева, потому что это наши братья, которые играют. У всех есть право на ошибку, тем более, в конце игры. Важно оставаться спокойным и хладнокровным, потому что нервозность не поможет, она передастся команде. Нужно держать голову холодной, а сердце — горячим», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/18/510048.html
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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