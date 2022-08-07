Вудкрофт — о матче с «Адмиралом»: «Показали характер и сохранили победу»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча с «Адмиралом» (2:0) на турнире в Сочи.
— Этот матч был равным. Обе команды играли хорошо в первом периоде. Первая часть второго осталась за «Адмиралом». Но затем наша команда прибавила. В каждой смене создавали голевые моменты. Нашли свою игру, были дисциплинированы. И Павел Варфоломеев забросил.
Концовка была сложная. Но показали характер и сохранили победу. Это был хороший тест. Еще раз отмечу «Адмирал», у них хорошая команда, они играли здорово.
— В тройке Спунера и Козуна вы обычно меняете третьего форварда. Сегодня там играл Звягин. С ними и дальше будут играть молодые белорусы? Или затем к ним добавится Меркли?
— Да, сегодня Звягин играл со Спунером и Козуном. Я уже говорил, что Звягин — опасный игрок, может сделать голевую возможность в любой момент. Думаю, ему полезно было поиграть с такими игроками. Например, Спунер — один из лучших плеймейкеров в лиге.
По ходу матча решили, что в этой связке надо больше электричества, поэтому добавили к ним Мартынова. Затем на этой позиции был и Соколов.
Такие матчи и есть для того, чтобы попробовать разные сочетания. Смотрим, как они играют. Впереди еще несколько игр, думаю, вы увидите других игроков в этой тройке.
— «Динамо» сыграло уже шесть игр в предсезонке. Какими компонентами вы довольны, а над какими еще надо поработать?
— В ряде матчей бывало по-разному. Например, какие-то компоненты смотрелись хорошо, а другие — похуже. Мы работаем над этими моментами, которые были похуже. И в следующем матче все может быть наоборот.
Лучший ответ на этот вопрос такой: мы работаем над тем, чтобы команда стабильно хорошо играла все 60 минут. Мы оттачиваем все компоненты.
Как уже говорил, у нас обновилась команда, есть новые молодые ребята, они прежде не играли на таком уровне. Надо развивать их. Плюс им надо привыкнуть к нашей системе.
Да и опытным игрокам надо отшлифовать свою игру и разные компоненты. Надо чтобы все игроки были готовы к сезону и показывали свой высокий класс, — сказал главный тренер минского «Динамо».
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