Знарок: «Ротация нужна обязательна. Нужно так разложить игровое время, чтобы и волки были сыты, и овцы целы»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал вторую победу предсезонки над «Нефтехимиком» (4:1).

— Как оцените молодых игроков сегодня, каковы их шансы в сезоне попасть в основу?

— Они сегодня вроде неплохо отыграли, с хорошим движением и большим желанием, молодцы. Это естественно, они стараются показать свои лучшие качества. При этом они тоже под нагрузкой, как и вся команда, проходят сборы с первого дня. А попадание в состав будет зависеть от них, желаем им только удачи.

— Будет ли регулярная ротация в сезоне?

— Будет обязательно, потому что у нас хороший состав — пять звеньев, и все хотят играть. Ротация нужна обязательна, нужно найти способ так разложить игровое время, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

— Сегодня тоже голы пошли ближе к концу матча, это совпадение или команде нужно время, чтобы вкатиться?

— Это вторая игра подряд, сил потратили немало. Видимо, думали, что Альметьевск нам не создаст проблем, а они их создали очень много. Тяжелая игра получилась, нагрузки опять же, и поэтому такое начало. Но все молодцы — терпели, старались, что не получилось в первых двух периодах, то получилось в третьем. Забили хорошие голы, выиграли матч.

— Какие дальше планы у команды?

— Будет три разгрузочных дня, мы ведь нагрузки еще не снижали. Потом проведем матчи в Москве — сыграем с «Витязем» и два раза со «Спартаком». Добавили встречу с «Витязем», потому что у нас не так много игр в предсезонке, а они вышли с предложением. Мы с удовольствием согласились — состав большой, всем нужно принять участие в реальных матчах. На сборах каждый третий день проходит двусторонка, но там не тот накал борьбы, который требуется в подготовке.

А после этих игр начнем переходить в стандартный режим нагрузок, тренировать большинство и меньшинство, поддерживать форму.