Знарок: «Ротация нужна обязательна. Нужно так разложить игровое время, чтобы и волки были сыты, и овцы целы»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал вторую победу предсезонки над «Нефтехимиком» (4:1).
— Как оцените молодых игроков сегодня, каковы их шансы в сезоне попасть в основу?
— Они сегодня вроде неплохо отыграли, с хорошим движением и большим желанием, молодцы. Это естественно, они стараются показать свои лучшие качества. При этом они тоже под нагрузкой, как и вся команда, проходят сборы с первого дня. А попадание в состав будет зависеть от них, желаем им только удачи.
— Будет ли регулярная ротация в сезоне?
— Будет обязательно, потому что у нас хороший состав — пять звеньев, и все хотят играть. Ротация нужна обязательна, нужно найти способ так разложить игровое время, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.
— Сегодня тоже голы пошли ближе к концу матча, это совпадение или команде нужно время, чтобы вкатиться?
— Это вторая игра подряд, сил потратили немало. Видимо, думали, что Альметьевск нам не создаст проблем, а они их создали очень много. Тяжелая игра получилась, нагрузки опять же, и поэтому такое начало. Но все молодцы — терпели, старались, что не получилось в первых двух периодах, то получилось в третьем. Забили хорошие голы, выиграли матч.
— Какие дальше планы у команды?
— Будет три разгрузочных дня, мы ведь нагрузки еще не снижали. Потом проведем матчи в Москве — сыграем с «Витязем» и два раза со «Спартаком». Добавили встречу с «Витязем», потому что у нас не так много игр в предсезонке, а они вышли с предложением. Мы с удовольствием согласились — состав большой, всем нужно принять участие в реальных матчах. На сборах каждый третий день проходит двусторонка, но там не тот накал борьбы, который требуется в подготовке.
А после этих игр начнем переходить в стандартный режим нагрузок, тренировать большинство и меньшинство, поддерживать форму.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
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|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|0
|7
|Металлург
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|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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