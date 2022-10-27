Вудкрофт назвал ключевой момент матча против ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

«Близкая игра. ЦСКА имеет четыре хорошо сбалансированных звена, мы хорошо играли в обороне. В равных составах мало, что происходило на льду. Они забросили в большинстве и это сделало разницу.

Есть, что взять хорошее из этой игры, смотрим вперед, будем работать над большинством, чтобы оно снова заработало. ЦСКА больше выигрывал вбрасываний, мы позволило им часто начинать владения, больше создавать, больше бросать. Не скажу, что это повлияло на игру. Решающий момент случился при их втором голе», — приводит слова тренера сайт КХЛ.