Сергей Федоров: «Соперник показал, что нужно играть все 60 минут»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1).

«Нашли путь к победе, хоть и не совсем легкий. После преимущества в двух первых периодах, большинства пять на три, не смогли правильно распорядиться моментами в игре.

Не получилась концовка — ненужное удаление, концентрация оставляет желать лучшего. Не совсем хорошее впечатление оставил третий период.

Соперник показал, что нужно играть все 60 минут, делать правильные вещи, которые наши игроки знают, как делать. Постараемся больше таких спадов не допускать», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.