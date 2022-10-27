Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:24

Сергей Федоров: «Соперник показал, что нужно играть все 60 минут»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1).

«Нашли путь к победе, хоть и не совсем легкий. После преимущества в двух первых периодах, большинства пять на три, не смогли правильно распорядиться моментами в игре.

Не получилась концовка — ненужное удаление, концентрация оставляет желать лучшего. Не совсем хорошее впечатление оставил третий период.

Соперник показал, что нужно играть все 60 минут, делать правильные вещи, которые наши игроки знают, как делать. Постараемся больше таких спадов не допускать», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/27/504489.html
Сергей Федоров
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак
Путин указал на предпринятые Западом шаги на обострение ситуации в мире
Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА переиграл минское «Динамо» и одержал девятую победу подряд
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 23 21 2 43
2 ЦСКА 22 15 7 33
3 Динамо М 23 14 9 31
4 Торпедо 22 14 8 29
5 Локомотив 22 13 9 29
6 Спартак 24 11 13 27
7 Витязь 23 11 12 27
8 Северсталь 24 9 15 23
9 Динамо Мн 23 9 14 22
10 Куньлунь 24 8 16 19
11 Сочи 21 3 18 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 23 16 7 35
2 Автомобилист 23 15 8 31
3 Сал. Юлаев 22 14 8 31
4 Сибирь 24 13 11 28
5 Барыс 24 11 13 23
6 Адмирал 22 10 12 23
7 Ак Барс 22 9 13 22
8 Трактор 23 9 14 21
9 Авангард 22 9 13 20
10 Нефтехимик 22 9 13 19
11 Амур 22 7 15 18
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
28.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
28.10 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
28.10 19:00
Куньлунь – Нефтехимик
 - : -
28.10 19:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
28.10 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости