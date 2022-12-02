Воробьев — о победе над ЦСКА: «Важно было сегодня выиграть, в плане психологии»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Важно было сегодня выиграть, в плане психологии. С ЦСКА в последнее время было четыре неудачи — я про результат. Ребята отработали, где надо — выстояли. Жалко, что не забили в большинстве, хотя моменты были. И пять на пять было несколько довольно неплохих моментов еще. Здорово отыграл Эдди, как всегда. Юров в первой же смене отдал пас на гол? Если без шуток, то там было большинство, и Семен Кошелев играл, поэтому Даня вышел. И здорово, что он за свой отрезок успел отдать пас и потом продолжил играть в третьем периоде», — приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке на Западе с 51 баллом.

В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Автомобилистом» 4 декабря.