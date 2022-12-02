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Сегодня, 19:56

Федоров — о матче с «Металлургом»: «Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2).

«Хорошая быстрая игра. Считаю, что мы показали хороший хоккей. Шайба не шла в ворота, значит, не заслужили, чтобы она зашла. Пропустили два курьезных гола. В первом пустили нападающего за спину сами себе, во втором не уловили не совсем обычный отскок. Мне понравилась игра нашей команды. У нас есть изменения в составе в связи с болезнями, которые ходят вокруг, да около. Спасибо «Магнитке», мы сегодня получили бесценный опыт. Что с тренерами? Скажу одно — они приболели, с температурой. Приберегали Рейдеборна на «Магнитку»? У нас и до этого не было легких игр. Это план нашего тренера по вратарям, все проходит в штатном режиме», — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке на Западе с 51 баллом.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Сочи» 4 декабря.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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