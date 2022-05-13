Гость эфира «СЭ» — главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. Ведущие — Михаил Зислис и Алексей Шевченко.

Мы обсудим:

— финал Кубка Гагарина против ЦСКА;

— новый контракт с «Магниткой»;

— перспективы «Металлурга» в новом сезоне;

— хоккей в плей-офф КХЛ.

Начало эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00.