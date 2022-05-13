Мартемьянов продолжит работу с «Сибирью» в сезоне-2022/2023

Андрей Мартемьянов останется на должности главного тренера «Сибири».

Как сообщает пресс-служба, специалист продолжит работу в сезоне КХЛ-2022/2023, однако в тренерском штабе произойдут изменения.

Напомним, что «Сибирь» заняла шестое место в Восточной конференции , а в плей-офф уступила «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счетом 1:4 в серии.