Хлыстов подписал контракт с «Северсталью»

Защитник Никита Хлыстов подписал контракт с «Северсталью», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Хлыстов провел 18 матчей за «Куньлунь» и 12 игр за «Северсталь», набрав 3 (3+0) очков.