Воробьев о выборе вратаря на первый матч плей-офф: «28 февраля определимся»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев ответил на вопрос о состоянии Василия Кошечкина и выборе вратаря на первый матч плей-офф КХЛ.

— В товарищеском матче в Челябинске Василий Кошечкин провел только один период. Сегодня вы не поменяли его даже после четвертой пропущенной шайбы из-за того, что ему нужна практика?

— Да, ему нужна практика. Он давно не играл.

— Успели поговорить с Юхой Олкинуорой? Он прилетел в Магнитогорск несколько часов назад.

— Пока нет. Видел его, поговорим чуть позже.

— Вы уже определились с вратарем на первый матч плей-офф?

— 28 февраля определимся.

Вратарь Василий Кошечкин не играл в официальных матчах с 2 декабря из-за травмы. Ранее Илья Воробьев сообщал, что восстановление голкипера проходило не так, как хотелось бы клубу.