Главный тренер «Магнитки» считает, что хоккей в КХЛ стал интереснее

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал, как изменился современный хоккей и хоккей в КХЛ в частности.

— Вы говорили, что решили собрать более быструю и мобильную команду. Как к вам пришла идея об этом векторе?

— Это идет из НХЛ, где скорость, скорость, скорость. Другой момент — когда в плей-офф я посмотрел на Сергея Толчинского, понял, что надо быть быстрее и юрче других. Опять же, общался с Полом Морисом из НХЛ. Но у них игроки другие — и большие, и быстрые. У них лучшая лига. Мы ушли в сторону скорости, в том числе из-за правил. Надеюсь, что так продолжится и дальше, потому что хоккей в лиге стал намного интереснее.

— Команды стали играть чище.

— Чище плюс забивают больше голов, играют без откатов и выжиданий. Сейчас надо атаковать, чтобы побеждать. Поэтому это огромный шаг для лиги, ее рекламы и интереса. Когда счет 1:0, люди справедливо переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально. Сейчас захваты сразу караются удалениями. Главное, чтобы это продолжалось. Это поднимет интерес к нашей лиге и поможет сборной. Когда-то давно это был наш хоккей — советский. Приятно, что сейчас атакующий стиль востребован.

— Год назад вы говорили, что хоккей стал более силовым, нужно больше крупных ребят, умеющих вести борьбу. Ваше мнение поменялось за прошлый сезон?

— Поменялись правила, а не мнение. Сейчас убрали «вторую руку». Знаете, в мое время, когда я еще играл, если ты маленький, тебя два раза здоровый на вилы посадит, провезет два метра, и на этом твой хоккей закончится. Очень важно, чтобы лига держала линию по судейству. Тогда будет хороший комбинационный хоккей. Можно играть с менее габаритными, но при этом юркими и техничными ребятами.

— Но в плей-офф плотность возрастет. Юркие и техничные игроки выдержат это сопротивление?

— Возрастет, но главное, чтобы не было захватов, зацепов и «пиджаков». Игроки должны быть быстрее — вот и все.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции с 51 очком в 31 матче.

«Когда счет 1:0, люди переключат на другой вид спорта, где 1:0 — это нормально». Большое и вдумчивое интервью с Ильей Воробьевым