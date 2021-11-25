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Допинг

ЦСКА стал единственным клубом, чьи хоккеисты проверялись РУСАДА на допинг в октябре

10:58
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг пятерых хоккеистов КХЛ, сообщает ТАСС.

По информации источника, все пятеро выступают за ЦСКА. Речь о Михаиле Григоренко, Константине Окулове, Максиме Соркине, Матвее Гуськове и Никите Сошникове, который в конце прошлого месяца перешел в «Авангард». Отмечается, что Окулов был проверен на допинг в третий раз в году.

Всего в октябре РУСАДА протестировало 36 хоккеистов, включая представителей КХЛ, МХЛ и юношеских межрегиональных первенств.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13017777

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Иван Торопцев все материалы автора
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