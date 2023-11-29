Главный тренер «Локомотива» Никитин: «Парни понимали, что после 50 минут равного хоккея нельзя «проваливаться»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал положительные моменты матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3Б).

«Могу отметить в игре 2 момента. Во-первых, отыгрались «0:2», проявили характер, молодцы. Но при этом большинство в овертайме нужно реализовывать. Это компонент, в котором мы должны добавить», — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Никитина.

Также он ответил на вопрос о том, что сказал игрокам после второй пропущенной шайбы.

«Сказали ребятам, что это хорошая игра, которую нельзя отпускать. Парни и сами понимали, что после 50 минут равного хоккея нельзя «проваливаться» в одну сторону. И в итоге проявили характер», — добавил специалист.

«Локомотив» с 47 очками после 35 игр идет третьим в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (45 очков за 37 матчей) занимает четвертое место.

1 декабря ярославская команда на выезде сыграет против «Сочи». Клуб из Нижнего Новгорода 3 декабря дома примет московское «Динамо».