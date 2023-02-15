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Сегодня, 23:27

Никитин: «Я бы не стал говорить, что Шалунов проводит лучший сезон»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче КХЛ с ЦСКА (4:1).

«Хорошую игру провели. И в атаке создали, и в обороне в общей массе подчистили ситуации. Через два дня снова играть с ЦСКА, готовимся к следующему матчу. По Марченко не готов сразу сказать. Надеемся, что все будет нормально.

В чем надо прибавлять? В хоккее нет предела совершенству. Можно выигрывать, играя не очень классно. Можно проигрывать, играя классно. Стабильность — признак мастерства. Шалунов проводит лучший сезон? Я бы не стал говорить, что это его лучший сезон. Сезон можно оценивать только по окончанию. Мы не смотрим, что сейчас происходит», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Максим Шалунов в матче против ЦСКА установил новый рекорд «Локомотива» по числу голов (28) за один регулярный чемпионат КХЛ.

Ярославский клуб занимает второе место на «Запада» (88 очков). 

Максим Шалунов
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
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