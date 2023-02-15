Шалунов установил новый рекорд «Локомотива» по количеству голов за одну регулярку

Нападающий Максим Шалунов установил новый рекорд «Локомотива» по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В матче против ЦСКА 30-летний хоккеист забросил свою 28-ю шайбу в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Коваленко, который забил 27 голов в сезоне-2001/02.

В нынешнем сезоне Шалунов провел 59 матчей и набрал 39 (28+11) очков.