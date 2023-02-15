Шалунов установил новый рекорд «Локомотива» по количеству голов за одну регулярку
Нападающий Максим Шалунов установил новый рекорд «Локомотива» по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
В матче против ЦСКА 30-летний хоккеист забросил свою 28-ю шайбу в сезоне. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Коваленко, который забил 27 голов в сезоне-2001/02.
В нынешнем сезоне Шалунов провел 59 матчей и набрал 39 (28+11) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|46
|18
|97
|2
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|3
|Локомотив
|64
|39
|25
|86
|4
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|5
|Динамо М
|63
|36
|27
|82
|6
|Витязь
|63
|32
|31
|72
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|63
|26
|37
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|62
|8
|54
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|63
|37
|26
|83
|2
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|3
|Сибирь
|63
|36
|27
|79
|4
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|5
|Автомобилист
|62
|34
|28
|77
|6
|Авангард
|63
|35
|28
|77
|7
|Адмирал
|63
|31
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|64
|31
|33
|67
|9
|Амур
|63
|29
|34
|67
|10
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
Результаты / календарь
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18.02
19.02
20.02
|15.02
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|1 : 3
|15.02
|16:30
|
Барыс – Динамо Мн
|2 : 5
|15.02
|17:00
|
Металлург – Нефтехимик
|2 : 4
|15.02
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
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