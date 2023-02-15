Федоров — о поражении от «Локомотива»: «Я не думаю, что ЦСКА разучился играть»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру команды в матче КХЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Мы сыграли половину матча. К сожалению, грубо ошиблись в третьем периоде, получили не нужный гол. Не смогли перехватить инициативу из-за большого удаления. Надо посмотреть матч, но я не думаю, что мы разучились играть. С оптимизмом смотрю в следующий отрезок из пяти игр. Мы будем готовы к плей-офф.

Удаление Карнаухова? Конечно, это повлияло. Мы пять минут играли в меньшинстве, пропустили в самом конце, почти справились с задачей. Так бывает. Но это не основной эпизод в сегодняшней игре», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА находится на четвертой строчке Западной конференции (86 очков).