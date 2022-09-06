Главный тренер «Куньлуня»: «Стычка Ханта и Чесалина? Мы все должны лучше себя контролировать»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 Б).
«Хорошо, что в итоге нам удалось взять хотя бы одно очко. К концу игры наше большинство стало действовать более солидно. Мы создали много моментов и могли даже выиграть. Мне не понравилось, что мы слабо начали, первые 10-12 минут соперник доминировал. Это показывает, что нам еще много надо работать над тем, чтобы начать работать как сложенная команда.
Три очка в трех матча — нормально для начала сезона, особенно в нашей ситуации. Каждый матч складывается по-разному. В прошлом матче мы играли лучше, чем сегодня, но не смогли забить. Пока у нас нестабильная игра, неравномерная. Главная проблема в атаке — игроки пока непредсказуемы друг для друга, они должны понимать друг друга с полуслова.
Джурусик сыграл важную роль в этом матче, особенно здорово он играл в меньшинстве. Афанасьеву мы дали не так много времени, но он выполнил все, что мы от него хотели.
Стычка Ханта и Чесалина? Тут все очень просто. Игрок обернулся, начал высказывать претензии Паркеру Фу, а Гарет выступил в роли миротворца. Мы все должны лучше себя контролировать», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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