Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

6 сентября, 22:52

Главный тренер «Куньлуня»: «Стычка Ханта и Чесалина? Мы все должны лучше себя контролировать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 Б).

«Хорошо, что в итоге нам удалось взять хотя бы одно очко. К концу игры наше большинство стало действовать более солидно. Мы создали много моментов и могли даже выиграть. Мне не понравилось, что мы слабо начали, первые 10-12 минут соперник доминировал. Это показывает, что нам еще много надо работать над тем, чтобы начать работать как сложенная команда.

Три очка в трех матча — нормально для начала сезона, особенно в нашей ситуации. Каждый матч складывается по-разному. В прошлом матче мы играли лучше, чем сегодня, но не смогли забить. Пока у нас нестабильная игра, неравномерная. Главная проблема в атаке — игроки пока непредсказуемы друг для друга, они должны понимать друг друга с полуслова.

Джурусик сыграл важную роль в этом матче, особенно здорово он играл в меньшинстве. Афанасьеву мы дали не так много времени, но он выполнил все, что мы от него хотели.

Стычка Ханта и Чесалина? Тут все очень просто. Игрок обернулся, начал высказывать претензии Паркеру Фу, а Гарет выступил в роли миротворца. Мы все должны лучше себя контролировать», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/06/501849.html
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сибирь
1
0
Читайте также
Жена Рыбуса выложила фото в пикантной сетчатой накидке
Тормоза: почему ломаются и как надо облуживать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Металлург» в овертайме уступил «Северстали», «Спартак» победил «Адмирал» и другие матчи 6 сентября

Мартемьянов — о победе над «Куньлунем»: «Боевой матч, накал борьбы витал в воздухе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Спартак 3 3 0 6
2 Динамо М 2 2 0 4
3 Витязь 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 Северсталь 3 2 1 4
6 ЦСКА 3 2 1 4
7 Динамо Мн 2 2 0 4
8 Куньлунь 3 1 2 3
9 Торпедо 2 1 1 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Сибирь 3 2 1 4
3 Металлург 3 1 2 3
4 Ак Барс 2 1 1 2
5 Адмирал 3 1 2 2
6 Амур 3 1 2 2
7 Трактор 3 1 2 2
8 Сал. Юлаев 2 0 2 1
9 Барыс 2 0 2 1
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Авангард 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
7.09 19:00
Локомотив – Нефтехимик
 - : -
7.09 19:00
Витязь – Барыс
 - : -
7.09 19:10
Динамо Мн – Сал. Юлаев
 - : -
7.09 19:30
СКА – Авангард
 - : -
7.09 19:30
Сочи – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости