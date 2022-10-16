Главный тренер «Куньлуня» Айрленд: «Мы знаем, насколько силен «Спартак», было важно выиграть у этой команды»
Главный тренер «Куньлуня» Грэг Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:0).
«Превосходную работу провел наш вратарь. Но мы пропустили большое количество бросков, которые могли заблокировать. К тому же, стоит поработать над владением шайбы. Сегодня ребята старались, сражались до последнего, старались сделать все, что от них зависело. В первом периоде, особенно в самом начале, сыграли недостаточно быстро, говорили с командой об этом в перерыве, дальше подтянулись, стало лучше. Мы знаем, насколько силен «Спартак», было важно выиграть у этой команды.
Борис Миронов сказал, что Джурусик выиграл этот матч? Позволю себе немного не согласиться. Я всегда говорю, что один вратарь выиграть матч не может. Да, сегодня Джурусик был лучшим игроком, но вся команда постаралась, чтобы выиграть", — цитирует пресс-служба официального сайта КХЛ Айрленда.
Набрав 19 очков, «Куньлунь» находится на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» — на пятом (23 очка).
19 октября команде Айрленда предстоит встретиться с ЦСКА. Красно-белые сыграют с «Салаватом Юлаевым» 18 октября.
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|18
|8
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|Авангард
|18
|7
|11
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|7
|12
|15
|11
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|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
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|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
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|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
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|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -