Кудашов: «Победа или поражение — не имеет значения сейчас. Идем ступенька за ступенькой»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги контрольного матча против «Северстали» (5:4).

— Победа или поражение — не имеет значения сейчас. Идем ступенька за ступенькой. Что-то исправляем, улучшаем — идем по плану. Часть элементов сегодня лучше была, а часть по-прежнему страдает. Команда строится и будет долго это делать. Конечно, хотелось бы побыстрее. Движение, самоотдача, тактические действия, системность сегодня были лучше, чем в прошлые игры. Тем не менее есть еще много проблем, которые нужно решать.

— Раняя игра сегодня была. Насколько изменили подготовку?

— Сейчас идет предсезонка. Тренируемся с утра до вечера. Поэтому какая разница во сколько игра? У всех сейчас двух- и трехразовые тренировки. Три недели до чемпионата — никто не будет сбрасывать нагрузки, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Московский клуб одержал первую победу во время предсезонной подготовки.