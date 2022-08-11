Кудашов: «Победа или поражение — не имеет значения сейчас. Идем ступенька за ступенькой»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги контрольного матча против «Северстали» (5:4).
— Победа или поражение — не имеет значения сейчас. Идем ступенька за ступенькой. Что-то исправляем, улучшаем — идем по плану. Часть элементов сегодня лучше была, а часть по-прежнему страдает. Команда строится и будет долго это делать. Конечно, хотелось бы побыстрее. Движение, самоотдача, тактические действия, системность сегодня были лучше, чем в прошлые игры. Тем не менее есть еще много проблем, которые нужно решать.
— Раняя игра сегодня была. Насколько изменили подготовку?
— Сейчас идет предсезонка. Тренируемся с утра до вечера. Поэтому какая разница во сколько игра? У всех сейчас двух- и трехразовые тренировки. Три недели до чемпионата — никто не будет сбрасывать нагрузки, — цитирует тренера сайт бело-голубых.
Московский клуб одержал первую победу во время предсезонной подготовки.
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|Сочи
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|Сал. Юлаев
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА – Металлург
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