Разин: «На летнем льду качество с ребят спрашивать очень тяжело»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал комментарий по итогам контрольного матча против «Динамо» (4:5).

«Результат для меня не важен. Важна сама игра, качество игры. На летнем льду качество с ребят спрашивать очень тяжело.

Сегодня получилась зеркальная игра, скажем так. Вчера мы первый период начали плохо — выиграли его. Сегодня, наоборот, мы первый период доминировали, а результат отрицательный. Плохо сыграли второй период, очень плохо. Поработаем над этим.

Радует, что не опускали руки до конца, держали интригу. Есть что посмотреть, есть над чем поработать. На этом этапе это самое главное", — цитирует тренера пресс-служба команды.