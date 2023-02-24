Кудашов о поражении от ЦСКА: «Спокойно готовились к этому мачту, но расценивали, как некую проверку»
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов дал комментарий после завершения матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:5 ОТ).
— Думаю, всем понравилась игра. Полно голов и силовой борьбы. Все было, кроме буллитов, обычно мы по ним заканчиваем. Сегодня раньше завершили. Готовимся дальше, у нас осталась одна игра, соперника по плей-офф, как я понимаю, мы знаем уже.
— Хотелось бы уточнить, что случилось в третьем периоде...
— Сопернику нужно было отыгрываться, они играют дома при полных трибунах. Команда бьется за второе место с удвоенной энергией. ЦСКА непростой коллектив, мощный. Нас поджали, мы здесь не до конца справились.
— Проброс в концовке привел к взятию ворот. Для вас это важный момент, который будет разбираться на собрании команды или просто игровой эпизод, если бы ЦСКА не забили, то никто бы и не вспомнил?
— Надо смотреть ситуацию. Там были другие моменты, когда стали удерживать у борта шайбу за 20 секунд до конца. Это делают чуть попозже, когда остается меньше времени, а мы начали раньше.
— Насколько довольны таким матчем, в котором было все? Какие уроки команда может вынести перед плей-офф?
— Весь сезон говорим: «Эта игра, как плей-офф». Уже спокойно относимся, понимаем, что плей-офф на носу. Те ошибки, которые появляются, мы исправляем. Смотрим на свой рисунок игры, точечно изменяем вещи. Спокойно готовились к этому мачту, но расценивали, как некую проверку. Какие-то вещи подправим перед следующим матчем.
— Не хотите дать лидерам отдохнуть в следующем матче, который уже ничего не решает?
— Посмотрим, что у нас с травмированными, оценим игровое время и далее примем решение. У нас не так много игроков, кто не принимал участия в сегодняшнем матче. Если не ошибаюсь, это два защитника и трое нападающих. Думаю, что все сыграют.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|67
|43
|24
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|67
|37
|30
|85
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|67
|30
|37
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|67
|21
|46
|49
|11
|Сочи
|67
|10
|57
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|67
|40
|27
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Металлург
|67
|35
|32
|82
|6
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|25.02
|10:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|25.02
|17:00
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -