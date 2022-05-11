Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров на итоговой пресс-конференции прокомментировал состояние здоровья нападающего Александра Попова, который доигрывал плей-офф с травмой.

«Его здоровье точно лучше. В плане травмы детали не скажу. Но знаю, что наши врачи об этом позаботились», — сказал Федоров.

Напомним, что 41-летний Попов получил травму в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Александр с травмой играл в решающей встрече, где забил победную шайбу. Также он получил приз самому ценному игроку плей-офф.