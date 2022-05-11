Президент ЦСКА Есмантович: «На легионеров, которые остались в клубе, было давление от спецслужб»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович на итоговой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с иностранными хоккеистами в КХЛ.

«КХЛ — это Континентальная хоккейная лига. Мы не должны закрывать себя для всего мира, — сказал Есмантович. — Мы — открытая страна. Мы честно делаем свое дело с точки зрения спорта и политики. Сила — в правде. Мы никого не обманываем. Если иностранец, который приезжает к нам с открытой душой, дает результат и является лучше и перспективнее на моменте нашего игрока, — то почему нет? У нас уехали два шведа, которые решили это сделать. Но остались Дальбек, Диц, Гилмор. Поверьте, на них было особенное давление от специальных служб, которые делали все, чтобы они уехали. Но ребята остались. У нас иностранная континентальная лига. Кто сильнее, тот и будет играть. Но приоритет, конечно, нашим воспитанникам и российским игрокам».