Главный тренер ЦСКА отметил игру вратаря-дебютанта
17:22
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хорошее начало было, мы себе создали задел, — цитирует Никитина сайт КХЛ. — Контролировали игру. Были моменты, где соперник создавал моменты. Сегодня у нас дебютировал Скотников, ребята его поздравили. Сыграл надежно, в те моменты, когда команду надо было оставить в игре — он справился.
Сейчас в ситуации пандемией мы сами имели не так много времени на подготовку, поэтому мы больше концентрируемся на своей игре, на подготовке. Конечно, мы разбираем соперников, но это не определяющий момент.
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