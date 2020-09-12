Главный тренер ЦСКА отметил игру вратаря-дебютанта

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошее начало было, мы себе создали задел, — цитирует Никитина сайт КХЛ. — Контролировали игру. Были моменты, где соперник создавал моменты. Сегодня у нас дебютировал Скотников, ребята его поздравили. Сыграл надежно, в те моменты, когда команду надо было оставить в игре — он справился.

Сейчас в ситуации пандемией мы сами имели не так много времени на подготовку, поэтому мы больше концентрируемся на своей игре, на подготовке. Конечно, мы разбираем соперников, но это не определяющий момент.