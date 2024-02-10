Голдобин установил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон

Нападающий «Спартак» Николай Голдобин стал абсолютным рекордсменом клуба по количеству набранных очков за один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В гостевом матче против «Барыса» Голдобин отметился голом и передачей. В его активе 72 (35 + 37) очка. Ранее рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который завершил сезон-1981/82 чемпионата СССР с 71 очком (43+28).

На данный момент мдет середина третьего периода. Счет — 4:1 в пользу «Спартака».