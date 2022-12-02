Скабелка — о матче с «Автомобилистом»: «Нужно было забивать первыми в такой игре»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:2).

«Нужно было забивать первыми в такой игре. Проделали большой объем работы, нет претензий к ребятам, разность между победой и поражением делает — забиваешь ты в большинстве или нет», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» набрал 53 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» проиграл четыре из последних пяти матчей и идет на 9-й строчке (33 очка).

В следующем матче «Барыс» сыграет против «Салавата Юлаева» 4 декабря.