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Сегодня, 20:38

Скабелка — о матче с «Автомобилистом»: «Нужно было забивать первыми в такой игре»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:2).

«Нужно было забивать первыми в такой игре. Проделали большой объем работы, нет претензий к ребятам, разность между победой и поражением делает — забиваешь ты в большинстве или нет», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» набрал 53 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» проиграл четыре из последних пяти матчей и идет на 9-й строчке (33 очка).

В следующем матче «Барыс» сыграет против «Салавата Юлаева» 4 декабря.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 36 19 17 43
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 37 16 21 40
8 Витязь 36 15 21 38
9 Северсталь 37 13 24 35
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 35 15 20 36
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
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7.12
2.12 12:00
Амур – Торпедо
 4 : 2
2.12 16:30
Барыс – Автомобилист
 0 : 2
2.12 17:00
Металлург – ЦСКА
 2 : 1
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 6 : 4
2.12 19:30
Ак Барс – Локомотив
 - : -
2.12 19:30
Куньлунь – Динамо М
 - : -
2.12 19:30
Сочи – Динамо Мн
 - : -
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