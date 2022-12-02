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16-летний форвард Демидов — о дебюте за СКА: «Думал, будет какой-то барьер. Мол, мы — звезды, а ты постой в сторонке. Но такого не было»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов, дебютирующий 2 ноября за основу СКА, в разговоре с корреспондентом СЭ ответил на вопросы об адаптации ко взрослому уровню и первом матче в КХЛ.

— Что скажете о дебюте за СКА в нынешнем сезоне? Почувствовали себя окрыленным после приглашения?

— Конкретно когда находится в команде, я, наоборот, немного стеснялся. А когда вышел и сыграл матч, это придало мне только уверенности. Меня вызвали в первую команду. Я узнал всю кухню изнутри. Это очень приятно, когда молодым игрокам дают такие возможности.

— Кто из взрослых игроков помогал вам в СКА?

— Марат Хуснутдинов. В принципе, это делали все. Я думал, будет какой-то барьер. Мол, мы — звезды, а ты постой в сторонке. Но такого не было. Каждый хорошо общался.

— Справлялись со скоростями КХЛ?

— Скорости мне не хватало. Если я бегу во всю скорость, то, глядя на людей вокруг, видел, что они бегут не в полную. Надо добавлять в мощи и скорости. С силовой борьбой справлялся. Особо не было моментов, когда было тяжело в борьбе. Один раз только прижали и было нелегко выбраться, а так нормально.

— Шести проведенных смен хватило, чтобы полностью понять уровень КХЛ?

— Теперь я имею понимание об этом уровне. Но надо еще сыграть пару матчей, чтобы полностью акклиматизироваться и понять, над чем надо работать.

ХК СКА
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9 Северсталь 37 13 24 35
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3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
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