16-летний форвард Демидов — о дебюте за СКА: «Думал, будет какой-то барьер. Мол, мы — звезды, а ты постой в сторонке. Но такого не было»
Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов, дебютирующий 2 ноября за основу СКА, в разговоре с корреспондентом СЭ ответил на вопросы об адаптации ко взрослому уровню и первом матче в КХЛ.
— Что скажете о дебюте за СКА в нынешнем сезоне? Почувствовали себя окрыленным после приглашения?
— Конкретно когда находится в команде, я, наоборот, немного стеснялся. А когда вышел и сыграл матч, это придало мне только уверенности. Меня вызвали в первую команду. Я узнал всю кухню изнутри. Это очень приятно, когда молодым игрокам дают такие возможности.
— Кто из взрослых игроков помогал вам в СКА?
— Марат Хуснутдинов. В принципе, это делали все. Я думал, будет какой-то барьер. Мол, мы — звезды, а ты постой в сторонке. Но такого не было. Каждый хорошо общался.
— Справлялись со скоростями КХЛ?
— Скорости мне не хватало. Если я бегу во всю скорость, то, глядя на людей вокруг, видел, что они бегут не в полную. Надо добавлять в мощи и скорости. С силовой борьбой справлялся. Особо не было моментов, когда было тяжело в борьбе. Один раз только прижали и было нелегко выбраться, а так нормально.
— Шести проведенных смен хватило, чтобы полностью понять уровень КХЛ?
— Теперь я имею понимание об этом уровне. Но надо еще сыграть пару матчей, чтобы полностью акклиматизироваться и понять, над чем надо работать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|2.12
|12:00
|
Амур – Торпедо
|4 : 2
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|0 : 2
|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|2 : 1
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|6 : 4
|2.12
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|2.12
|19:30
|
Куньлунь – Динамо М
|- : -
|2.12
|19:30
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -