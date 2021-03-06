Главный тренер «Барыса» прокомментировал результат третьего матча против «Металлурга»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (1:2).

— Хороший матч. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли поддержать нас, — цитирует тренера сайт «Барыса». — Хороший эмоциональный фон был, ребята это чувствовали. То, чего нам не хватало в сезоне, сегодня мы эту поддержку ощутили на себе. Хочу извиниться, что не выиграли сегодня, не сделали подарок им. По игре скажу так: хороший, мощный первый период. Во втором, наверное, пока со льдом разбирались, эмоции ушли. Потеряли концентрацию, пропустили два гола. В третьем периоде ребята здорово играли. Единственное, большинство не реализовали, надо было все-таки сравнивать счет. Точных передач и бросков не хватило.

— Увидим ли мы в следующей игре Валерия Орехова или Самата Данияра?

— Завтра будет день. На тренировке посмотрим и будем решать.