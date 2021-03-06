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Илья Воробьев: «В первом периоде нам понадобилось время приспособиться»

17:46
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Барыса» (2:1).

«Плотная, хорошая игра была. Что, собственно, и ожидалось, жесткая и напряженная. Маленькая площадка. Я думаю, в первом периоде нам понадобилось время приспособиться. Рады, что выиграли», — цитирует Воробьева сайт «Барыса».

Команда из Магнитогорска вышла вперед в серии: 2-1.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-finala-vostoka-barys-metallurg-kommentarii-trenerov-video/

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