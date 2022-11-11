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11 ноября, 20:43

Скабелка — о поражении от «Металлурга»: «Ментально этот матч должен нас окрылить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3 Б).

«Хороший матч, он мне понравился. За последнее время это наш лучший матч как команды. Хорошо играли за исключением концовки второго периода, где после пропущенного гола немного отдали инициативу.

В целом, достаточно неплохо провели весь матч. Могли забить в концовке, в овертайме здорово отыграли, были моменты. Но, к сожалению, берем только одно очко. Тем не менее, хочу поблагодарить ребят за хорошую командную работу. Шаг за шагом будем становиться на ту дорогу, по которой мы хотим идти.

Почему сыграл Гудачек? Руководствовались его готовностью, но мы и говорим с игроками, вратарями перед матчем. Мы помогли вратарю, вратарь помог команде. Думаю, ментально этот матч должен нас окрылить», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/11/505282.html
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Скабелка
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