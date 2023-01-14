Главный тренер «Барыса» Скабелка: «Разочарованы результатом. Опять эта наша болезнь — индивидуальные ошибки»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины поражения команды от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

«Разочарованы результатом, конечно. Первые два периода получились, хотя не скажу, что мы по движению были лучше «Нефтехимика». Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз. Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол.

Опять эта наша болезнь — индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу. Тяжело приходится не только Бекетаеву, который проводит по 20 минут за матч, но и другим молодым игрокам, для кого этот сезон первый в КХЛ», — приводит пресс-служба КХЛ слова Скабелки.

«Барыс» проиграл третий матч подряд и занимает 10-е место в таблице Востока (48 очков). «Нефтехимик» идет на девятой строчке, набрав 49 очков.