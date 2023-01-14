Главный тренер «Барыса» Скабелка: «Разочарованы результатом. Опять эта наша болезнь — индивидуальные ошибки»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины поражения команды от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).
«Разочарованы результатом, конечно. Первые два периода получились, хотя не скажу, что мы по движению были лучше «Нефтехимика». Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз. Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол.
Опять эта наша болезнь — индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу. Тяжело приходится не только Бекетаеву, который проводит по 20 минут за матч, но и другим молодым игрокам, для кого этот сезон первый в КХЛ», — приводит пресс-служба КХЛ слова Скабелки.
«Барыс» проиграл третий матч подряд и занимает 10-е место в таблице Востока (48 очков). «Нефтехимик» идет на девятой строчке, набрав 49 очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|51
|39
|12
|82
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|51
|22
|29
|51
|8
|Северсталь
|50
|20
|30
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|51
|18
|33
|41
|11
|Сочи
|49
|5
|44
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|49
|28
|21
|63
|3
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|4
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|5
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|6
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|49
|21
|28
|48
|14.01
|14:00
|
Барыс – Нефтехимик
|3 : 5
|14.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|2 : 0
|14.01
|17:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|14.01
|17:00
|
Сочи – Металлург
|- : -