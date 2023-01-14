Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:56

Главный тренер «Барыса» Скабелка: «Разочарованы результатом. Опять эта наша болезнь — индивидуальные ошибки»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины поражения команды от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:5).

«Разочарованы результатом, конечно. Первые два периода получились, хотя не скажу, что мы по движению были лучше «Нефтехимика». Пятидневный марафон с поездкой на Дальний Восток, возможно, сказался, а также плотность матчей. Хотя с ЦСКА было больше энергии, чем в этот раз. Третий период не задался с первой смены, пропустили быстрый гол.

Опять эта наша болезнь — индивидуальные ошибки. Они не позволили побороться за победу. Тяжело приходится не только Бекетаеву, который проводит по 20 минут за матч, но и другим молодым игрокам, для кого этот сезон первый в КХЛ», — приводит пресс-служба КХЛ слова Скабелки.

«Барыс» проиграл третий матч подряд и занимает 10-е место в таблице Востока (48 очков). «Нефтехимик» идет на девятой строчке, набрав 49 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/14/508323.html
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Андрей Скабелка
0
Читайте также
Бетина Попова о Костомарове: «Он выступал в шоу в серьезные морозы, когда на улице было минус 25»
Бетина Попова — о новогодних шоу: «Я ходила на «Шахерезаду», и для меня самым ярким впечатлением стала Валиева»
Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области
МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики
Узнать «Кракена»: чем опасен новый тип коронавируса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Салавата Юлаева» о победе над «Адмиралом»: «У меня нет объяснений»

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Добились важной победы, но ничего еще не закончилось»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 51 39 12 82
2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 51 30 21 67
5 Динамо М 50 28 22 64
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
11 Сочи 49 5 44 19
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Сал. Юлаев 50 27 23 63
4 Авангард 49 29 20 62
5 Сибирь 50 29 21 62
6 Адмирал 51 27 24 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 49 21 28 48
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
14.01 14:00
Барыс – Нефтехимик
 3 : 5
14.01 14:30
Сал. Юлаев – Адмирал
 2 : 0
14.01 17:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
14.01 17:00
Сочи – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости