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Сегодня, 17:02

Гендиректор «Салавата Юлаева» о победе над «Адмиралом»: «У меня нет объяснений»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:0).

«Выиграли. У меня нет объяснений», — написал Баширов в Telegram-канале.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Салават» занимает 3-е место, набрав 63 очка в 50 матчах. «Адмирал» идет на 6-й строчке: 59 очков после 51 игры.

ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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4 Локомотив 51 30 21 67
5 Динамо М 50 28 22 64
6 Витязь 50 23 27 54
7 Спартак 51 22 29 51
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 51 18 33 41
11 Сочи 49 5 44 19
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2 Металлург 49 28 21 63
3 Сал. Юлаев 50 27 23 63
4 Авангард 49 29 20 62
5 Сибирь 50 29 21 62
6 Адмирал 51 27 24 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Трактор 51 22 29 50
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 49 21 28 48
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Барыс – Нефтехимик
 3 : 5
14.01 14:30
Сал. Юлаев – Адмирал
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