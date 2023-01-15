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Сегодня, 21:04

Заварухин: «Самое главное — не было концентрации»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3 ОТ).

«Самое главное — не было концентрации, допустили много индивидуальных ошибок, были невынужденные удаления, команда оборонялась больше. За третий период надо сказать спасибо, переломили вязкую игру, где у нас не получалось практически ничего.

Слишком много отдыхали? Пришли ребята, которые после травм входят в игру, ни у Да Косты, ни у Голышева не было игровой практики, тяжело им было. «Динамо» было заряжено на борьбу, а мы в этих моментах проигрывали концентрацию. Были удаления, одни и те же обороняются, другие сидят на лавке.

Неприятно проигрывать, но вытянули тяжелый матч, вратарь нас держал в игре. Когда играли «3 на 4», шайба была на клюшке, выведи из зоны и... Соперник за этот момент наказал», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/15/508368.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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