Епанчинцев: «Ребята старались, делали все, что могли. Но в сегодняшнем хоккее этого маловато»
Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).
— С нашей стороны не хватило свежести и быстроты в мышлении и движении. Из-за этого много удалялись. Понимали, что соперник освежил процентов 30-40 состава. СКА заставил нас ошибаться, нарушать правила. Получился провальный второй период, но в третьем периоде у нас были три штанги. Думаю, на голик наиграли. Ребята старались, делали все, что могли. Но в сегодняшнем хоккее этого маловато.
— Наверное, в каждой домашней и выездной серии есть некий план, вы примерно наверняка понимаете, сколько очков, где можно взять. Можно сказать, что сейчас план не выполнили?
— План, наверное, у вас, вы считаете. Мы стараемся каждую игру. Любой проигрыш — это нехорошо, на сегодняшний момент каждое очко на вес золота, если команда хочет попасть в восьмерку. Тем более, мы понимали важность матча в Нижнекамске. Мы понимаем, что только старания и желания недостаточно, тем не менее, мы продолжаем биться в каждой игре и стараемся играть только на победу.
— Сегодня не играл Ян Дрозг. Можно ли сказать, что это тоже стало определяющим фактором для «Амура»?
— Не только его, да. Четверых человек.
— Вы сказали, что команде сегодня не хватило свежести — сказалось то, что у вас это уже третий выездной матч, или какие-то другие причины?
— Тут и то, и другое. Мы все прекрасно понимаем, где мы находимся, в таком плотном календаре — сейчас летим домой, опять один матч сыграем и снова на выезд. Ну, полетайте сами. Понятно, что это ни в коем случае не отговорки — имея игроков в ротации, можно было бы добавить свежести, но такой возможности у нас не было, здоровье некоторых игроков сегодня не позволило им сыграть.
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|20
|31
|51
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|34
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|11
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|6
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
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|Автомобилист
|50
|29
|21
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|2
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|49
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|20
|62
|6
|Ак Барс
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|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|52
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|30
|51
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|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
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|30
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|16.01
|16:30
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.01
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|16.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург
|- : -
|16.01
|19:00
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Ак Барс – Адмирал
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