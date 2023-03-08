«Автомобилист» победил «Магнитку» и сравнял счет в серии

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«Автомобилист» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:0.

В составе гостей отметились Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли.

«Автомобилист» сравнял счет в серии: 2-2. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 10 марта. Начало — в 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Волк — 2 (мен.), 31:00 — 0:1. Баранцев — 1 (Блэкер, Голышев), 33:56 — 0:2. Макеев — 1 (бол., Кормье), 52:50 — 0:3. Ли — 1 (п.в., Гуркин), 59:46 — 0:4.

Вратари: Паскуале (57:28 — 59:46) — Маттссон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (10+11+14) — 28 (9+12+7).

Судьи: Раводин, Фатеев.

8 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6498 зрителей.

Счет в серии: 2-2.