«Автомобилист» победил «Магнитку» и сравнял счет в серии
«Автомобилист» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:0.
В составе гостей отметились Кертис Волк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли.
«Автомобилист» сравнял счет в серии: 2-2. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 10 марта. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Голы: Волк — 2 (мен.), 31:00 — 0:1. Баранцев — 1 (Блэкер, Голышев), 33:56 — 0:2. Макеев — 1 (бол., Кормье), 52:50 — 0:3. Ли — 1 (п.в., Гуркин), 59:46 — 0:4.
Вратари: Паскуале (57:28 — 59:46) — Маттссон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (10+11+14) — 28 (9+12+7).
Судьи: Раводин, Фатеев.
8 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6498 зрителей.
Счет в серии: 2-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -