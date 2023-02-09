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9 февраля, 23:42

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин — о поражении от СКА: «Сами на своих ошибках погорели»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

— Не все команды выдерживают прессинг игроков СКА. За счет чего на протяжении 40 минут удавалось не только на равных играть, но и периодически бить СКА их же оружием?

— Хорошая игра была. Два периода очень здорово играли, выходили из прессинга, были хорошие моменты. Но игра длится 60 минут, и сами на своих ошибках погорели, — приводит пресс-служба клуба слова Заварухина.

— Может быть, силы не рассчитали?

— Да нет, знали, что соперник все время прессингует, и готовили к этому ребят. Но опять же, игра идет 60 минут, и где-то вот не хватило.

— После сегодняшнего матча хочется похвалить команду за первые 40 минут, или больше поругать за последние 20?

— Мы поговорили в раздевалке с ребятами о том, что хоккей — это командный вид спорта, и ошибки игроков приводят к голам, нельзя ошибаться на ровном месте в матчах с хорошими командами, которые наказывают за эти ошибки. Конечно же, были хорошие эмоции, хорошее движение было у команды. В первые 40 минут очень приличный уровень был.

«Автомобилист» расположился на третьей строчке в турнирной Восточной конференции, имея в активе 75 очков. 11 февраля команда из Екатеринбурга сыграет против минского «Динамо».

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/7641/
Николай Заварухин
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
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