Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин — о поражении от СКА: «Сами на своих ошибках погорели»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:5).
— Не все команды выдерживают прессинг игроков СКА. За счет чего на протяжении 40 минут удавалось не только на равных играть, но и периодически бить СКА их же оружием?
— Хорошая игра была. Два периода очень здорово играли, выходили из прессинга, были хорошие моменты. Но игра длится 60 минут, и сами на своих ошибках погорели, — приводит пресс-служба клуба слова Заварухина.
— Может быть, силы не рассчитали?
— Да нет, знали, что соперник все время прессингует, и готовили к этому ребят. Но опять же, игра идет 60 минут, и где-то вот не хватило.
— После сегодняшнего матча хочется похвалить команду за первые 40 минут, или больше поругать за последние 20?
— Мы поговорили в раздевалке с ребятами о том, что хоккей — это командный вид спорта, и ошибки игроков приводят к голам, нельзя ошибаться на ровном месте в матчах с хорошими командами, которые наказывают за эти ошибки. Конечно же, были хорошие эмоции, хорошее движение было у команды. В первые 40 минут очень приличный уровень был.
«Автомобилист» расположился на третьей строчке в турнирной Восточной конференции, имея в активе 75 очков. 11 февраля команда из Екатеринбурга сыграет против минского «Динамо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|45
|17
|95
|2
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|3
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|4
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|61
|32
|29
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|62
|25
|37
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|4
|Автомобилист
|60
|33
|27
|75
|5
|Авангард
|60
|33
|27
|73
|6
|Сал. Юлаев
|61
|32
|29
|73
|7
|Адмирал
|61
|30
|31
|69
|8
|Амур
|61
|28
|33
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|10
|Трактор
|62
|27
|35
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|10.02
|19:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -