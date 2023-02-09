Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

9 февраля, 23:40

Епанчинцев заявил, что «Амур» проиграл «Ак Барсу» из-за индивидуальных ошибок

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев заявил, что команда проиграла Ак Барсу" (2:4) из-за индивидуальных ошибок.

«Хороший по содержанию матч, но есть проблемы — повели в счете 2:0, стали больше совершать ошибок в силу возраста, неопытности. Пропустили два серийных гола, при счете 2:2 — равная игра, подходы были как у нас, так и у соперника. И опять два серийных гола пропустили и проиграли матч из-за индивидуальных ошибок — не выручили ни последний рубеж, ни игроки, которые должны и обязаны правильно выходить из таких стрессовых ситуаций», — приводит слова тренера сайт лиги.

«Амур» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции (64 очка). 11 февраля команда сыграет на выезде с «Северсталью».

Вадим Епанчинцев
ХК Ак Барс
ХК Амур
0
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг — о победе над «Автомобилистом»: «Наши ребята — молодцы. Выполнили все, о чем мы договаривались»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин — о поражении от СКА: «Сами на своих ошибках погорели»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 45 17 95
2 ЦСКА 61 38 23 84
3 Торпедо 61 39 22 83
4 Локомотив 62 37 25 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
10.02 19:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости